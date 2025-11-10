В ближайшую неделю в Москве не ожидается крупных снегопадов и формирования устойчивого снежного покрова. Это может произойти ближе к третьей декаде ноября, рассказала в разговоре с Рамблером синоптик Татьяна Позднякова.

Пока в прогнозе не звучит понятие «снег». В ближайшие выходные дни в Москве могут быть осадки в виде дождей и мокрого снега, но о снеге, который мог бы задержаться хотя бы сутки, речи пока не идет. Скорее всего, формирование первого снежного покрова в городе произойдет в районе второй-третьей декады ноября, то есть в сроки, близкие к климатическим. Средняя дата установления устойчивого покрова в городе — это 28-29 ноября. Но в этом году в эти даты речь будет идти о временном снежном покрове, так как в последние годы первый снег подтаивает в декабре, а затем устойчивый снежный покров формируется уже в середине первого зимнего месяца. Так что во всяком случае в ближайшие семь дней снежного покрова в Москве ожидать не приходится. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Из-за колебания температуры воздуха в Москве на этой неделе ожидается гололедица, добавила синоптик.

«В ночные часы температура воздуха в городе будет слабоотрицательной, и те небольшие дожди, которые ожидаются в течение недели, будут подмерзать», - отметила она.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 11 ноября на Земле прогнозируются магнитные бури от слабого до среднего уровня (G1-G2).