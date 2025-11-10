Синоптик Ильин: Наступление метеорологической зимы в Москве переносится

Зима на этой неделе отменяется. Температурные значения будут превышать климатическую норму на 2–3 градуса. Прогнозом погоды на неделю с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

По его словам, в течение всей рабочей недели будет ощущаться влияние западных воздушных потоков с Атлантики, из-за чего в столичном регионе будет достаточно тепло.

— Температурные показатели превысят норму на 2–3 градуса. В ночные часы столбики термометров покажут плюс 1–5 градусов, местами по области до нуля градусов, но сильных заморозков не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до плюс 4–6 градусов, — рассказал специалист.

В связи с такими температурными показателями срок наступления метеорологической зимы в столичном регионе сдвигается, сообщил Ильин.

— Метеорологическая зима, которая уже должна была наступить, переносится на следующие выходные. Отрицательные температурные значения в пределах минус 1–5 градусов ожидаются не раньше 15–16 ноября, — заверил метеоролог.

Скачков атмосферного давления в течение недели не предвидится, а ветер будет умеренным, пообещал специалист.

— В начале недели скорость ветра составит 1–3 метра в секунду. Но с четверга, 13 ноября, юго-западный ветер усилится до 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах 742–745 миллиметров ртутного столба, — добавил Ильин.

Однако ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» рассказала, что в начале недели жители столичного региона столкнутся с ощутимым похолоданием, а в конце недели может пойти снег.