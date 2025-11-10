Более 100 тыс человек посетили выставку Русского музея на ВДНХ

Более 100 тысяч человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ с начала сентября. За два месяца работы в ней организовали уже 800 экскурсий, в которых приняли участие 10 тысяч жителей столицы и туристов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

© Москва24

Экспозиция открыта в павильоне № 1 "Центральный" до февраля. В нее вошли картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Валентина Серова и Ильи Репина, а также иконопись Андрея Рублева, Даниила Черного и Симона Ушакова. Кроме того, среди экспонатов можно увидеть работы французского живописца Жерара Делабарта конца XVIII века и портреты выдающихся жителей столицы XX века.

Юбилейным гостем выставки стала жительница Вологды Ольга Бушуева.

"Увидеть Москву глазами великих художников для меня особенно ценно. Старинный город буквально на глазах превращается в современный, это завораживающее зрелище", – сказала она.

Всего на выставке представлены 115 произведений из Государственного Русского музея. Как отметила гендиректор учреждения Алла Манилова, уникальность состоит в количество работ художников.

Посетителям предлагают познакомиться с картинами изобразительного искусства и увидеть, как на протяжении веков менялись улицы и набережные города, указала экскурсовод ВДНХ Людмила Колоярская.

"Множество вопросов мы слышим о портретах, например, таких как "Портрет Зинаиды Юсуповой" Валентина Серова. Часто спрашивают о картинах с видами Москвы Жерара Делабарта и об одной из визитных карточек Центрального павильона – горельефе "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!" Евгения Вучетича", – поделилась она.

Кроме того, гости спрашивают, почему в работах Делабарта кремлевские стены представлены белыми и какая улица показана на произведении Аполлинария Васнецова "Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века".

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

Ранее на Красной площади открылся музей под открытым небом "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года. Выставка рассказывает о москвичах – участниках Великой Отечественной войны и их потомках, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. На ней можно увидеть личные вещи как бойцов, уходивших на фронт в 1941 году, так и тех, кто сейчас защищает Родину.