В музеи Москвы будут пускать с питомцами, для них появятся специальные зоны

В столичных музеях появятся специальные зоны для питомцев, подтвердили в департаменте культуры Москвы. Цель нового проекта - создать комфортные условия для посещения музеев с домашними животными.

Оказывается, немало москвичей берут в музеи своих четвероногих друзей. Обратив на это внимание, столичные власти приняли решение создать специальные зоны для домашних животных, оборудованные лежанками, мисками для воды, лакомствами и другими удобствами. В проект вошли сразу пять музеев - Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Музей Николая Островского, Объединение "Выставочные залы Москвы" и Музей Сергея Есенина.

Между тем каждый музей определяет собственные правила посещения с животными - они могут включать ограничения по размеру, обязательное использование поводка или переноски, а также особые требования к поведению в экспозиционных залах.

"Проект с московскими музеями - это шаг к созданию комфортной городской среды, где присутствие питомца становится естественным и уместным. Мы уверены, что подобные инициативы делают общество более открытым и доброжелательным", - подчеркнули представители компании-партнера проекта "Четыре Лапы".

В перспективе к проекту смогут присоединиться и другие музеи столицы. Для этого планируется разработать единый стандарт "Пет-френдли музей", включающий рекомендации по размещению оборудования, санитарным нормам и коммуникации с посетителями.