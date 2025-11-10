«Бешенство с доставкой на дом»: москвичей призвали защититься от летучих мышей

В Москве резко выросло количество летучих мышей, которые залетают в квартиры или гаражи жителей, устраиваются в спячку в домах или на колесах автомобилей. Пытаться самостоятельно от них избавиться, брать их в руки – крайне опасно, так как они разносят бешенство и другие заболевания, предупредили эксперты в беседе с 360.ru.

Летучие мыши зимой впадают в анабиоз – как правило, для этого они выбирают такие места, как дупла деревьев, чердаки, заброшенные здания и так далее. В жилые помещения же они попадают случайно – например, могут залететь в квартиру в погоне за насекомым. Часто также залетают в дома молодые или раненые особи, объяснил зоолог и ученый Владимир Ефременко.

«Летучая мышь может навредить человеку, если попытаться взять ее в руки. В этом случае, как и любое животное, в целях защиты мышь укусит. Однако ожидать агрессии без причины не стоит», — отметил специалист.

Прикасаться к зверьку опасно как минимум из-за угрозы подхватить серьезное заболевание, предупредила инфекционист Маргарита Нагибина.

«Летучая мышь — это разносчик бешенства. Ее укус потенциально опасен точно так же, как укус уличной собаки», — подчеркнула она.

Если все-таки мышь успела нанести человеку рану, следует немедленно промыть ее проточной водой, обработать спиртом, забинтовать и срочно обратиться к врачу, чтобы пройти курс вакцинации от бешенства. Саму летучую мышь должны поймать специалисты для исследования – если окажется, что она не является переносчиком бешенства, курс прививок назначать не будут, пояснила врач.

Для защиты от летучих мышей она посоветовала устанавливать на окна москитные сетки, заделывать на чердаках, в подвалах, вентиляции и в гаражах щели, а также применять отпугиватели. Ими могут быть, например, пакетики с нафталином, запах которого не переносят летучие мыши. Также можно использовать ультразвуковые приспособления – правда, лучше сначала убедиться, что они не нанесут вреда домашним питомцам, заключили специалисты.

