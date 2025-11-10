Более 200 артистов выступили в выходные в Музее Победы

Музей Победы в выходные, 8 и 9 ноября, подготовил для своих гостей масштабную музыкальную программу. Ее участниками стали более 200 артистов - исполнители и музыканты разных возрастов. Концерты прошли в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».

© Вечерняя Москва

В субботу музыкальным подарком для посетителей стал концерт «Три товарища», посвященный творчеству Василия Соловьёва-Седого, Бориса Мокроусова и Алексея Фатьянова.

— «Три товарища. Семейные истории» – это программа о дружбе, которая сплотила трёх выдающихся художников слова и мелодии, дружбе настолько крепкой, что она пережила самих трёх товарищей и существует сейчас в песнях и в каждом неравнодушном сердце. Василий Соловьев-Седой, Борис Мокроусов и Алексей Фатьянов – все трое фронтовики, друзья, которых связывало совместное творчество, взаимоуважение и преданность друг другу, — рассказали в Музее Победы.

В сопровождении Владимирского русского оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова прозвучали песни, которые раньше пела вся страна, да и сейчас они по-прежнему любимы многими. Песни «Подмосковные вечера», «Одинокая гармонь», «Когда весна придет, не знаю» и другие исполнили солисты из Москвы и Владимира, а ведущими программы стали три внука выдающихся деятелей искусства, которые рассказали о своих великих дедах и о семейных традициях.

А в воскресенье в величественном Зале Полководцев состоялся концерт «Россия — это мы», подготовленный Детской музыкальной школой им. Э. Грига (Москва).

— Творческие коллективы и солистов школы объединяет большая любовь к музыке, — подчеркнули в Музее Победы.

Перед зрителями выступили юные таланты - участники эстрадно-симфонического оркестра «Пламя», оркестра русских народных инструментов, ансамбля скрипачей, балалаек, хора «Звонкие голоса».