Названа дата наступления метеорологической зимы в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал предполагаемую дату наступления метеорологической зимы в Москве. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, в понедельник, 10 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода с небольшими осадками и моросью. Ветер прогнозируется западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс четырех до плюс семи градусов Цельсия. Атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба. При этом возможны слабые магнитные бури, предупредил специалист.

В течение недели в Москве также будет преобладать облачная погода с небольшими осадками, сообщил Тишковец. В среду ожидаются дожди, к которым вечером добавится мокрый снег, а в пятницу – ливни. В субботу возможно формирование неустойчивого временного снежного покрова.

«Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, которое обычно в столице происходит 13-го ноября, откладывается на неделю», — написал синоптик.

При этом автомобильная зима, когда среднесуточная температура станет ниже критериальных плюс пяти градусов, стартует уже в течение текущей семидневки, заявил Тишковец. Синоптик предупредил, что в выходные на дорогах прогнозируется гололедица и призвал водителей менять резину на зимнюю.

В то же время главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предрекла москвичам аномально теплую погоду на этой неделе.