Систему помощи для спасения мам и младенцев запустили в Москве

В Москве активно функционирует система для помощи будущим мамам, а также новорожденным детям. Врачи используют цифровые инструменты — они систематизируют медицинские данные о каждой пациентке и анализируют риски. Об этом в понедельник, 10 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Городской акушерский дистанционный консультативный центр также координирует взаимодействие медучреждений в случаях, когда будущим мамам и малышам необходима оперативная маршрутизация. С начала 2025 года центр помог почти 1000 таких пациентов.

— Сегодня заботиться о москвичках помогают цифровые сервисы ЕМИАС. Запущенный «Регистр беременных» автоматически собирает ключевую информацию о пациентах и отображает возможные риски развития патологий во время беременности. Их рассчитывают алгоритмы системы, учитывая возраст, анамнез, результаты анализов. Благодаря этому сервис вовремя обращает внимание врачей на тех, кто нуждается в особом внимании, — отметила она.

Экстренные случаи в столице курирует Городской акушерский дистанционный консультативный центр (АДКЦ). Врачи сразу же связываются с медицинским учреждением при экстренных случаях. Дежурный координатор в режиме реального времени собирает данные о пациентке и оперативно организует ее маршрутизацию в профильное учреждение.

— Для любой сложной ситуации в учреждении отработан механизм быстрого реагирования. Только за 2024 год центр помог спасти жизни около 650 новорожденных детей и их матерей, а за 10 месяцев 2025 года — почти тысячу. Также специалисты центра при необходимости собирают консилиумы с участием специалистов разных профилей, — добавила Ракова.

АДКЦ помогает женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде, а также их малышам при любом опасном случае, получая оперативную информацию от всех медицинских учреждений столицы.

Городской междисциплинарный дистанционный консилиум — ключевой элемент этой системы. На видеосвязь одновременно выходят лечащие врачи на месте и специалисты различных профилей из других учреждений, в том числе главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы. В режиме онлайн специалисты изучают медицинские документы, результаты УЗИ и КТГ, коллегиально анализируют ситуацию и вырабатывают план действий.

Недавно Ракова рассказала, что новая система бесшовной маршрутизации пациента между поликлиниками и стационарами работает в столице с начала года. Благодаря ей удалось сократить время ожидания для получения плановой медицинской помощи.