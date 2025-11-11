Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, который ожидается с вечера 12 ноября до утра 13 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Уточняется, что период предупреждения актуален с 21:00 12-го до 09:00 13 ноября. Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье.

Ранее стало известно, что 14 ноября может стать самым теплым днем недели. Ночью будет до 5 градусов, а днем – до 9. Затем в выходные, 15 и 16 ноября,

ожидается первый легкий мороз – в ночь на субботу Москва окажется в теплом секторе циклона, а затем попадет в его тыл.

В это же время в выходные может сформироваться неустойчивый временный снежный покров. Его высота составит от 1 до 3 сантиметров. В ночь на воскресенье, 16 ноября, на дорогах возможна гололедица.