Синоптик рассказал о начале «автомобильной зимы» в Москве

«Автомобильная зима» с мокрым снегом начнется в Москве 15-16 ноября, менять авторезину на зимнюю необходимо уже сейчас. Об этом предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в Москве «на неделю-другую пока откладывается наступление метеорологической зимы», которая обычно начинается 13 ноября.

«А вот автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку», — написал Тишковец в телеграм-канале.

Он рассказал, что сам уже использует новые зимние шины и советует «переобуваться» другим автомобилистам. По словам Тишковца, в следующие выходные, когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно.

Синоптик добавил, что на предстоящей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона. Однако «показания термометров останутся на несколько градусов теплее многолетней нормы середины ноября». По ночам в Москве будет +1…+4, в светлое время суток от +4 до +7. Дождь ожидается вечером в среду и в ночь на четверг – местами, возможно, с мокрым снегом. Снежный покров не прогнозируется.