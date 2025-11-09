В Москве побит температурный рекорд 80-летней давности

Минувшая суббота, 8 ноября, стала самой теплой для этой даты в Москве за последние 80 лет, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Стараниями осеннего солнца местами температура воздуха достигла рекордно высоких значений, заметила синоптик.

«В Москве, на ВДНХ, воздух прогрелся до 10,8 градуса. И этот день стал самым теплым за последние 80 лет!», — отметила Позднякова.

Метеоролог уточнила, что воскресенье, 9 ноября, не радует солнцем. Она пояснила, что осень близится к исходу, впереди самая темная пора года.

В Москве побит температурный рекорд 1920 года

Вместе с тем, добавила Позднякова, в Подмосковье повторно зацвели маргаритки и примула. Средняя суточная температура воздуха около 8 градусов, как в середине апреля.