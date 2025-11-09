Собянин: На Ярославском направлении появится еще 15 составов «Иволга 4.0»

До конца года парк поездов «Иволга 4.0» на Ярославском направлении увеличат до 15 составов. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Первые поезда уже вышли на маршруты, а всего до 2030 года планируется закупить 92 новых состава.

Поезда нового поколения требуют тщательной проверки систем и стабильной работы электросети, чтобы движение осуществлялось по графику даже в часы пик. Машинисты проходят дополнительное обучение и практику на современных составах.

Для контроля технического состояния открыто новое подразделение Тверского вагоностроительного завода в Пушкине, где проводят диагностику и регламентные работы. Также улучшена инфраструктура: построен транспортный узел в Ростокине и дополнительные пути до Пушкина, что сократило время ожидания поездов.

— Обновление Ярославского направления позволит еще большему количеству жителей и гостей столицы пользоваться быстрым и комфортным транспортом, — написал мэр столицы в своем блоге в МАХ.

Ранее Собянин рассказал, как искусственный интеллект будут внедрять в систему городского транспорта.