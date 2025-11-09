Шесть человек заразились ботулизмом в Москве – Депздрав

Шесть случаев заражения ботулизмом подтверждены в Москве, об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.

«Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления. В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре. Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом здравоохранения определены продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование», – говорится в сообщении.

Депздрав также отмечает, что распространение заболевания не прогнозируется, ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.