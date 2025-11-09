Собянин: На Ярославском направлении появится еще 15 составов «Иволга 4.0»
До конца 2025 года на Ярославском направлении Московской железной дороги парк современных поездов «Иволга 4.0» будет увеличен до 15 составов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Продолжаем масштабный переход этого направления на поезда нового поколения совместно с перевозчиком ЦППК и коллегами из РЖД. Первые «Иволги 4.0» вышли на маршруты уже в этом году. Всего до 2030 года закупим 92 новых состава. Все работы ведем поэтапно. Поезда нового поколения более мощные и перед запуском на линию требуют комплексной проверки и настройки систем. Электросеть должна работать без сбоев, равномерно распределяя нагрузку между подстанциями. Тогда все поезда линии будут ходить по графику, несмотря на интенсивность движения и пиковые показатели. Особое внимание уделяем подготовке машинистов, они проходят на современных составах дополнительное обучение и практику. Для контроля технического состояния поездов открыли в Пушкино новое подразделение Тверского вагоностроительного завода. Здесь проводят диагностику и регламентные работы», – написал мэр.
Также Сергей Собянин отметил, что замена подвижного состава – ключевой этап большой работы по улучшению интенсивности движения Ярославского направления. За последние годы возвели транспортный узел в Ростокино для удобной пересадки с Ярославского направления на МЦК, а еще построили дополнительные пути от Москвы до Пушкино, которые позволили поездам ходить чаще.
«Время ожидания пассажирами сократилось на треть. Обновление Ярославского направления позволит еще большему количеству жителей и гостей столицы пользоваться быстрым и комфортным транспортом», – заключил мэр столицы.