Москве предрекли резкое снижение числа славян

Доля славянского населения в Москве может снизиться до 20% к 2045 году. Такие данные привел генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев, сообщает издание «Постньюс».

Специалист объяснил, что причиной снижения славянского населения станут демографические тенденции.

«Количество многодетных среди русских заметно сократилось по сравнению с ситуацией 50 лет назад. При этом в странах СНГ и Передней Азии, наоборот, наблюдается естественный прирост населения, и значительная часть этих людей в последние годы переезжает в Россию», — пояснил Китаев.

По его словам, пока ситуация обратима. Многое зависит от будущей демографической политики государства и экономических условий. Они могут изменить миграционные потоки и структуру населения.

Ранее члены Президиума Российской академии наук провели специальное заседание, посвященное демографическим проблемам.