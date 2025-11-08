Специальный праздничный состав с Дедом Морозом совершил демонстрационный рейс по столице перед началом новогоднего тура по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ярко украшенный поезд Деда Мороза проехал по Москве в рамках подготовки к новогоднему маршруту, который в этом году традиционно стартует из Владивостока. В субботу, 8 ноября, москвичи и гости столицы могут «поймать» специальный состав на участке Ярославского направления от Мытищ до Данилова с 11:40 до 18:00.

Уникальный состав включает несколько тематических вагонов: приемную волшебника, пространство для квестов «Сказочная деревня», театральную сцену, сувенирную лавку и вагон-ресторан для чаепитий. За четыре года существования проекта праздничный состав преодолел 108 тысяч километров, что эквивалентно трем кругосветным путешествиям, а встречи с Дедом Морозом посетили более 1,7 миллиона человек.

