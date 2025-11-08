В Москве благоустроили территорию возле пересадочного узла "Речной вокзал"

Подошли к концу работы по благоустройству территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу «Речной вокзал» на севере столицы. Об этом в субботу, 8 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Зона работ охватила участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до улицы Смольной, в том числе у выходов из метро. Мастера во время работ убрали под землю воздушные линии, проложили ливневую систему, расширили тротуары, обновили асфальт на проезжей части, а также сделали парковку.

Кроме того, специалисты установили 55 энергоэффективных фонарей и восемь уличных торшеров, а также новый остановочный павильон. Еще семь павильонов были перемещены в более удобные для пассажиров места. Помимо этого, на прилегающей территории разбили более 3,3 тысячи квадратных метров газона.

— Около станции метро реконструирована существующая отстойно-разворотная площадка, что позволило увеличить количество парковочных мест для автобусов, — передает слова Бирюкова официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Подземные и надземные пешеходные переходы в столице недавно промыли в рамках подготовки к зиме. На внешние остекленные конструкции они нанесли моющее средство, после чего смыли его водой профессиональными аппаратами высокого давления.