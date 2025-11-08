Жителей европейской части России ожидают по-настоящему «весенние выходные». 8 и 9 ноября температура воздуха в регионе будет аномально высокой для этого времени года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С юга идут теплые воздушные массы, поэтому снега не будет. В Москве температура окажется экстремально высокой на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. Это будут по-настоящему приятные дни: солнце, тепло и почти безветренно, отметил синоптик. По его словам, в российской столице в субботу ночью ожидается от плюс 6 до плюс 8 градусов, а днем от плюс 8 до плюс 11 градусов.

До этого непогода разбушевалась на севере Казахстана: в регион пришли метель, туман и штормовой ветер. Так, на трассе в Акмолинской области сломался автобус, в котором ехали граждане Таджикистана. Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе восемь детей. Людей разместили в пункте обогрева. Много снега выпало и в Астане. Дороги и дворы чистят почти три тысячи коммунальщиков и около полутора тысяч единиц техники. Если снег не убирать, то сугробы растут примерно на сантиметр в час, говорят специалисты. Температура минусовая, и сам снег не растает.

Ранее Хабаровск накрыл снежный циклон. Осадки сопровождались сильным ветром. Непогода вызвала транспортный коллапс в городе. На улицах произошли массовые ДТП. В аэропорту Хабаровска десятки единиц техники расчищали взлетно-посадочные полосы и места стоянок самолетов. По данным метеорологов, в субботу осадки прекратятся, но в воскресенье город ждет другая волна снегопада.