Более 700 брендов примут участие в проекте «Зима в Москве»

В Москве продолжается регистрация участников проекта «Зима в Москве» — ключевого события сезона, которое поддерживает локальные бренды и делает город ярким и экономически значимым. Предприниматели могут представить свои товары в арт-павильонах или на «Маркете волшебства», который будет проходить на Болотной площади, сообщает пресс-служба мэра города.

© Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Отмечается, что заявки принимаются через личный кабинет на сайте проекта до 10 ноября. В прошлом году зимний маркет привлек более 570 тысяч посетителей, а доход участников значительно увеличился.

Сообщается, что проект получил высокую оценку от предпринимателей. Екатерина Скрыпник, создательница бренда вязаных игрушек, увеличила продажи вдвое. Елена Полякова из компании, производящей аромасвечи, отметила увеличение доходов и приток новых клиентов. Анастасия Ефременко, основательница бренда зимних аксессуаров и одежды, расширила клиентскую базу на 10%. Елена Данилова, представляющая бренд одежды из кашемира, и Диана Воробьева, основавшая собственную марку детских развивающих книг, также сообщили о росте продаж и положительных отзывах.

Благодаря данному проекту город и бизнес объединили усилия для создания условий для роста туризма, торговли и креативных индустрий. В прошлом году «Маркет волшебства» завоевал популярность, а «Коробка с игрушками» и «Белый шар» также нашли своих поклонников. В этом сезоне на центральных улицах будут установлены арт-павильоны, где будут представлены товары местных производителей и организованы тематические акции, отмечает пресс-служба.