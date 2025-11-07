На московских ярмарках начали продавать традиционный холодец

7 ноября в России отмечают День холодца. Этот праздник, который напоминает о традиционных рецептах, возник благодаря тому, что блюдо готовилось после зимних холодов. На открытых ярмарках в Москве можно приобрести холодец из Липецкой, Тамбовской, Ивановской областей и Чебоксар. Основу этого блюда составляют свинина и говядина, при этом не используются искусственные добавки, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Холодец — это мясной бульон, который застывает до консистенции желе. Первые упоминания о нем датируются XVI веком. На Руси его называли студнем, а на юге и в центральной части страны — холодцом. Студень готовят из говядины, в то время как холодец обычно делают из свинины или с ее добавлением.

Мясо варят от 6 до 20 часов, регулярно снимая пену для прозрачности бульона. За несколько минут до застывания добавляют морковь, зелень или чеснок, чтобы придать аромат. Холодец содержит большое количество коллагена, аминокислот, витаминов группы B и фосфора, что делает его полезным для суставов, кожи и иммунной системы. Традиционно его подают с хреном, горчицей и свежей зеленью.

Миллионы людей посещают столичные ярмарки, где можно приобрести фермерские продукты из более чем 40 регионов. Участникам предоставляется бесплатное место, а павильоны оснащены всем необходимым, отмечает пресс-служба.