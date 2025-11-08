Собянин рассказал о строительстве эстакады на шоссе Энтузиастов

Строительство эстакады на шоссе Энтузиастов является важным проектом для транспортной инфраструктуры Ивановского района. Об этом в субботу, 8 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом наблюдается высокая нагрузка на движение. Новая эстакада поможет разгрузить перекресток и сделает проезд по шоссе Энтузиастов более удобным.

На данный момент готовность объекта составляет 20 процентов. Уже началась подготовка к монтажу пролетных конструкций. Завершить строительство планируется в 2027 году.

В рамках проекта будет построено около 3,7 километра дорог, включая северный боковой проезд вдоль шоссе Энтузиастов.

— Также сделаем подземный пешеходный переход с двумя лифтами, — заключил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Ранее Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста, который свяжет Мневниковскую пойму и Крылатское. По его словам, переход соединит улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники. Мост будет выполнен в арочной форме, символизирующей крылья.