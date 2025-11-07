Москва создает инфраструктуру для кинопроектов с другими странами

Индустрия кино, анимации, медиа и видеоигр в Москве нацелена на создание экспортоориентированных продуктов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на форуме «Культура. Медиа. Цифра» на кинозаводе «Москино».

— Впервые мы провели форум в 2024 году. Москва как столица старалась объединить не только всероссийские, но и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт, дизайн. Площадка форума становится платформой для обсуждения сотрудничества, трендов, проблем, свойственных всем видам креативных индустрий. Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов, — подчеркнул Фурсин.

Он напомнил, что город предоставляет не только площадку для обсуждения — Москва ориентирована на создание инфраструктуры для новых проектов. По словам Фурсина, кроме кинозавода «Москино», на территории которого проходит форум, создана еще самая большая не только в России, но и в мире площадка натурных декораций — кинопарк, а в течение месяца в кластере видеоигр и анимации в инновационном центре «Сколково» появятся первые резиденты — их будет более 40, передает агентство городских новостей «Москва».

Второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра» проходит в Москве с 6 по 7 ноября. Форум посвящен медиа, технологиям и искусству в СНГ.