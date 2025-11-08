В Москве появилось 85 новых остановок транспорта с начала 2025 года

Более 80 новых остановок наземного городского пассажирского транспорта появилось в Москве с начала 2025 года. Как сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"С начала этого года в Москве появились 85 новых остановочных пунктов, 64 из них - рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем по просьбам жителей столицы, а также при появлении новых мест притяжения пассажиров", - сказал он.

Новые остановочные пункты появились во всех округах столицы, больше всего - в САО. Подавляющее большинство из них установлены рядом с учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами.

По данным Ликсутова, самыми востребованными новыми остановочными пунктами стали "Метро "Лианозово", "МЦД Лианозово", "Метро "Речной вокзал", "Метро "Новые Черемушки" и "Метро "Бибирево".