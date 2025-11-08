Москву начали украшать к Новому году

Москву начали готовить к Новому году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова чиновника опубликованы на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Он рассказал, что световые декоративные конструкции будут установлены во всех административных округах, основная часть их разместится на уже привычных местах. Так, самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, а световые арки — Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции.

На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры «2026». На опорах освещения разместят световые консоли «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».

Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.