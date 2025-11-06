На следующей неделе в Москве ожидается мокрый снег

Эта неделя в Московском регионе завершится потеплением до +10 °С, сообщают синоптики. К выходным в столице установится тепло с аномалией температуры в пределах +5...+7 °С, осадков не ожидается. Однако с понедельника погода изменится: ночная температура воздуха будет в пределах -2...+3 °С, дневная — 0...+5 °С. Эксперты прогнозируют первый снег уже на следующей неделе, а к середине ноября снежный покров может составить 3—5 см.

В грядущие выходные в Московском регионе потеплеет до +10 °С, после чего придёт ощутимое похолодание и первый снег. Об этом в беседе с RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг, 6 ноября, днём и в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь. Существенных осадков днём в пятницу, 7 ноября, не прогнозируется. Более того, без дождей пройдут практически все выходные.

По словам синоптика, в выходные дни погода будет тёплая с аномалией температуры в пределах +5...+7 °С.

«В выходные минимальная температура в Москве составит +6...+8 °С, по региону — +3...+8 °С. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве будет находиться в пределах +8...+10 °С, по региону — +5...+10 °С», — рассказала эксперт.

А вот начиная с понедельника характер погоды изменится: погоду будет определять периферия антициклона.

«Уже процесс ближе к зимнему. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах -2...+3 °С, дневная — 0...+5 °С. То есть температура начнёт приближаться к климатической норме», — отметила Позднякова.

На высоте температура воздуха будет отрицательной, поэтому не исключено, что на следующей неделе в Москве выпадут осадки в виде мокрого снега, добавила собеседница RT. С середины ноября, по её словам, в столичном регионе должна наступить метеорологическая зима.

Схожего мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, на следующей неделе в Москве и области ощутимо похолодает — столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Синоптик также не исключил первый снег.

«Осадки станут переходить в смешанное и твёрдое агрегатное состояние. Осень будет готова передать бразды правления в атмосфере следующему, самому холодному времени года», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт рекомендует столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю до следующей недели. По его данным, до 10 ноября среднесуточная температура воздуха в Москве будет держаться выше критериальных +5 °С. «Поэтому ещё можно эксплуатировать летнюю резину, после чего начнётся стремительное похолодание и необходимо сменить колёса на зимний вариант», — предупреждает эксперт.

По словам Тишковца, на следующей неделе ночная температура воздуха будет колебаться в районе -3...+2 °С, дневная — в районе -2...+3 °С.