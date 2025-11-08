Новый поезд к 80-летию Никиты Михалкова запустили в московском метро

Новый тематический поезд к 80-летию Никиты Михалкова запустили в московском метро. Он начал курсировать на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена.

"Десять вагонов нового состава рассказывают об этапах жизни и творчества режиссера: о том, как создавались фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Жестокий романс", "Очи черные", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и "Солнечный удар"; о постановках цикла спектаклей "Метаморфозы", спектакля "12" и нового спектакля "Мастерской "12" Никиты Михалкова" - "Перед рассветом" по мотивам произведений Бертольта Брехта; о деятельности Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова и об авторской программе Никиты Михалкова "БесогонТВ". Автор художественного оформления поезда - знаменитый художник, соратник и соавтор спектаклей Никиты Михалкова - Юрий Леонидович Купер. Кстати, он же выступил автором нового приза "Бриллиантовая бабочка".

Церемония вручения новой премии, созданной в этом году Евразийской киноакадемией, состоится 27 ноября в Москве.

Также в честь юбилея режиссера на станции метро "Воробьевы горы" уже открылась выставка "Лицо эпохи. Никита Михалков в кино", где представлены исторические афиши его легендарных картин.