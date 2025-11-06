Информационное противодействие западной пропаганде обсуждают сегодня в Москве на международном медиафоруме "Правда против неофашизма".

Спикеры отмечают: развитие технических средств даёт широкие возможности для просвещения общества. Однако все новации в этой сфере крупный капитал и его правительства используют в корыстных интересах. Их цель - навязать населению потребительские установки, сформировать ложные ценности и отвлечь граждан от острых социальных проблем.