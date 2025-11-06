Годовщину парада на Красной Площади отметят в Музее Победы

7 ноября в Музее Победы отметят годовщину исторического парада, который проходил в 1941 году на Красной площади.

— Проведение парада в 1941 году имело огромное значение. В дни, когда враг был на подступах к столице, руководству страны необходимо было продемонстрировать всему миру, что дух советской армии и народа не сломлен. В марше по главной площади страны участвовали 28,5 тысяч военнослужащих, — рассказали в Музее Победы.

В честь памятной даты на Пост №1 около музея на Поклонной горе заступят ученики 8-го класса Первого Московского кадетского корпуса.

— Ребята готовятся к несению вахты с большой ответственностью. Для них организуются учебные занятия по смене часовых, строевой подготовке, отработке команд разводящих и маршрутов движения караульных. Особое внимание уделяется освоению сложного церемониального шага, — прокомментировали в Музее Победы.

В 10:00 разводящий выставит первую смену часовых (два человека) с автоматами в положении «на грудь». Смена часовых будет производиться через каждые 15-20 минут. Мероприятие будет проходить в рамках программы «День кадетского класса в Музее Победы» и продлится до 16:30. В это время школьники также участвуют в образовательном квесте и смотрят светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы.

Гостей Музея Победы также пригласят познакомиться с новой экспозицией в рамках проекта «Семейные реликвии», которую посвятили 84-й годовщине исторического марша. В витрине представят реликвии одного из участников парада — наркома Военно-морского флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова.

Гости увидят в витрине элементы адмиральской амуниции. Среди уникальных экспонатов — очки и авторучка, принадлежавшие Николаю Герасимовичу, листок с почтовой маркой «Ракетный крейсер «ГРОЗНЫЙ» и автографом адмирала. Экспозицию дополнят архивные документы и фотографии.