Выставка фресок XVII века открылась на Тверском бульваре

В галерее под открытым небом на Тверском бульваре в Москве состоялось открытие авторской фотовыставки Владимира Копылова, посвященной русской православной фресковой живописи XVII века.

© Вечерняя Москва

Тема выставки — «Гурий Никитин. Золото Русской Иконы». В экспозиции представлен наиболее полный обзор фрескового наследия творчества русского иконописца Гурия Никитина. Материал собран известным фотохудожником Владимиром Копыловым в старинных храмах России.

Архитектура древних храмовых комплексов, недостаток освещения и специфика расположения фресок зачастую не позволяет рассмотреть все детали изображений. Оценить масштабы творчества иконописца позволят качество фотосъемки и печати 64 плакатов.

В организации выставки приняла участие группа компаний «Наука-Связь», которая разместила в публичном облаке NAUKA информацию о каждой работе. В частности, посетители выставки смогут ознакомиться с главами Священных писаний, проиллюстрированными на фресках.

Владимир Копылов — профессиональный фотограф, автор книг, фотоальбомов о памятниках природы и культурном наследии России (архитектура, иконы и фрески), автор романа «К вершине огненной Горы».

Выставка на Тверском бульваре продлится до 30 ноября.