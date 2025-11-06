Стало известно, как аномально теплая осень отразилась на фауне Московского региона

Аномально теплая осень серьезно не повлияла на флору и фауну Московского региона, поскольку природа адаптировалась к климатическим колебаниям. Об этом »Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

По его словам, тепло существенно не сказалось на спячке животных – ежей, змей, насекомых, а также клещей. Миграция птиц является продолжительным процессом, для основной массы видов он длится с конца сентября по ноябрь, добавил эксперт.

«Невозможно назвать конкретный день, когда последняя перелетная птица покинет столичный регион, поскольку у каждого вида свои сроки миграции, и пока эти процессы не выходят за пределы нормы», — отметил Кунафин.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в Москве до конца недели сохранится теплая погода. По его словам, среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 3–5°С. В выходные, 4–5 ноября, осадки не прогнозируются. Дневные температуры составят +6…+8 °С, с четверга по воскресенье ожидается потепление до +9…+12 °С. Ночью термометр будет показывать +4…+7 °С, а к концу недели — около +7…+8 °С.