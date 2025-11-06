Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Столичная высокотехнологичная медицина для детей становится все более доступной. Об этом в четверг, 6 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день современные технологии используются во всех детских стационарах города. Врачи активно тестируют огромное количество уникальных разработок — от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических вмешательств.

Поэтому за последний год число детей, которые смогли получить необходимое высокотехнологичное лечение в больницах, увеличилось на 44 процента. Москва расширяет возможности детской медицины и внедряет высокие технологии в педиатрическую практику.

— Строим новые медицинские комплексы — настоящие больницы будущего. Как, например, в ДГКБ святого Владимира. Модернизируем и обновляем инфраструктуру. Реконструировали приемные отделения всех детских стационаров, — перечислил Собянин в мессенджере MAX.

Кроме того, власти города закупают новейшее оборудование — оно необходимо для быстрой и точной диагностики, щадящих операций и применения передовых методов лечения.

Недавно глава города сообщил, что в Москве начали работу два новых центра для наблюдения за пациентами после трансплантации органов — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и МКНЦ имени Логинова.