ЦППК подготовила к зиме почти 4 тыс. вагонов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила подготовку подвижного состава к зимнему сезону, ее прошли почти 4 тыс. вагонов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«ЦППК завершила подготовку собственного и арендованного подвижного состава к зимнему сезону. В этом году осенний комиссионный осмотр прошли 376 поездов, среди которых – «Иволги» четырех поколений, а также составы ЭП2Д и ЭП2ДМ. За три месяца специалисты ЦППК подготовили к зимней эксплуатации 3,9 тыс. вагонов. Среди них – около 100 составов «Иволга» разных поколений и более 200 современных поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ. Среди них как поезда, находящиеся в собственности компании, так и часть арендованных», – говорится в материале.

Как уточняется, остальной арендованный подвижной состав проверят сотрудники РЖД своими силами. В рамках подготовки к зиме были тщательно проверены системы отопления и кондиционирования, обеззараживатели и осушители воздуха, компрессоры и фильтры тяговых преобразователей,

вентиляционные и климатические установки, а также уплотнители дверей и окон – все, что обеспечивает пассажирам комфортные условия в пути. В депо также создан запас противогололедной смазки для токоприемников, чтобы гарантировать стабильный контакт даже в условиях обледенения.

Наибольшее количество составов – 73 поезда – прошло проверку в депо «Раменское». На втором месте по объему работ – «Апрелевка» с 65 составами, на третьем – «Железнодорожная», где к зиме подготовили 51 поезд.