Бесплатные тренировки по настольному теннису проходят в четырех округах столицы

В четырех административных округах Москвы проводятся бесплатные тренировки по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта. На занятия приглашаются жители столицы от 18 лет и москвичи старшего возраста по предварительной записи.

Ведомство уточнило, что тренировки ведут опытные инструкторы, а участники могут присоединиться с начальным уровнем подготовки. Для пожилых москвичей организованы отдельные группы, чтобы занятия проходили комфортно и безопасно.

Занятия проводятся в Южном, Юго-Восточном, Восточном и Западном округах столицы. Пресс-служба подчеркнула, что расписание тренировок для разных возрастных категорий различается.

Так, мужчины и женщины старше 55 лет могут посещать секции по понедельникам и вторникам в спортивных комплексах «Олимпиец» и «Атлант». Для участников от 18 до 59 лет группы открыты по вторникам, четвергам, средам и пятницам в комплексах «Солнечный» и «Движение», передает агентство городских новостей «Москва».

