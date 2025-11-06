Зрители трансляций из Московского зоопарка могут проверить знания о манулах

Проекты онлайн-трансляций из Московского зоопарка и «Активный гражданин» выпустили вторую совместную викторину о животных, за которыми можно наблюдать в эфире на mos.ru. Она посвящена манулам — самым скрытным в мире кошкам и легендарным жителям столичного зоопарка.

Викторина включает восемь вопросов, в которых нужно выбрать верный ответ из пяти вариантов. Она доступна всем желающим на странице с онлайн-трансляциями из уличного вольера манула Московского зоопарка, а также на сайте и в мобильном приложении проекта «Активный гражданин». Благодаря викторине любой может проверить свои знания о пушистом герое ежедневного эфира и, возможно, узнать о диких котах что-то новое — например, об особенностях их естественного поведения или происхождении названия.

Манул, или палласов кот, — особенное животное для зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры. Одна из причин заключается в том, что именно Московский зоопарк стоит у истоков регулярного разведения манулов в неволе. С 1975 года благодаря учреждению на свет появилось более 140 детенышей этих диких котов. Многие из них переехали в зоопарки разных стран мира.

Помимо самца манула, живущего на городской территории, Московский зоопарк заботится еще о нескольких особях в центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском районе, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

