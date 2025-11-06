Завершено строительство офисного здания возле станции метро «Курская»

В Таганском районе завершено строительство бизнес-центра, в нем создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Бизнес-центр имеет общую площадь более 17 тыс. кв. м. Для комфортной работы около 1,5 тыс. сотрудников установили современные инженерные системы центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения, подогрева и проветривания. Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон», – цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Уточняется, что офисное здание построено по адресу: Костомаровский пер., д. 5. Объект расположен в 10 минутах ходьбы от трех станций метро – «Чкаловская» Люблино-Дмитровской линии и «Курская» Арбатско-Покровской линии с одноименной остановкой МЦК.

Как отмечается, сотрудники и посетители офисного центра смогут припарковать автомобили на подземной двухуровневой стоянке на 59 машиномест. Фасады бизнес-центра выполнены из натурального камня светлого оттенка и панорамного остекления по всему периметру, площадь которого увеличивается на верхних этажах. Остекление здания отличается максимальной светопроницаемостью и позволяет поддерживать температурный комфорт. Низкая потребность в искусственном освещении и кондиционировании воздуха снижают затраты на электроэнергию.

«Строительство делового центра на всех этапах проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора – всего было проведено 18 выездных проверок. В результате итогового мероприятия оформлено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации», – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.