Завершено строительство офисного здания в Таганском районе

Строительство бизнес-центра «STONE Курская» в Таганском районе, благодаря которому появится порядка 1,5 тысяч рабочих мест, подошло к концу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новое офисное здание появилось по адресу Костомаровский переулок, дом 5. Оно находится в 10 минутах ходьбы от трех станций метро — «Чкаловская» Люблино-Дмитровской линии и «Курская» Арбатско-Покровской линии с одноименной остановкой МЦК. Общая площадь центра составляет свыше 17 тысяч квадратных метров. Для комфортной работы около полутора тысяч сотрудников здесь поставили современные инженерные системы.

— Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Сотрудники и посетители офисного центра смогут припарковать автомобили на подземной двухуровневой стоянке на 59 машино-мест. Фасады бизнес-центра выполнены из натурального камня светлого оттенка и панорамного остекления по всему периметру, площадь которого увеличивается на верхних этажах. Остекление здания отличается максимальной светопроницаемостью и позволяет поддерживать температурный комфорт.