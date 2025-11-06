Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве перед зимой

Всего были задействованы около 2,5 тысячи рабочих и более 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

© Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли инженерные сооружения в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполнили масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около двух тысяч объектов: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», — отметил Петр Бирюков.

Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перил и лестничных сходов.

Каждое сооружение промыли по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделили мелким деталям памятников и фонтанов, которые очистили вручную. Для промывки тоннелей и мостов использовались щелочные растворы.

Всего были задействованы около 2,5 тысячи рабочих и более 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.