Одно явление в Москве назвали сильнейшей аномалией

Потепление в Москве и в Центральной России в целом стало сильнейшей аномалией. Так оценил изменение погоды научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «Известия».

По словам синоптика, рекордно теплая погода в Москве и области сейчас отстает от климатического расписания более чем на месяц.

«Среднесуточная температура 4 ноября была плюс 8,8 градуса — на 7–8 градусов выше нормы», — рассказал Вильфанд.

Такие показатели метеоролог назвал характерными для начала октября или апреля.

Специалист подчеркнул, что аномальное тепло в ближайшее время будет наблюдаться на всей европейской территории России. К концу недели заметно потеплеть также должно в Новосибирской, Омской, Томской областях и в Алтайском крае, добавил Вильфанд.

Назван срок окончания теплой погоды в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тепло в плюс 8-10 градусов сохранится в Москве до конца первой декады ноября. У жителей столицы может появиться ощущение, что возвращается весна, подчеркнула метеоролог. При этом синоптик уже считает привычными процессы, когда ноябрь в центре страны стартует с теплой погоды. Однако к 15 ноября должна произойти смена температурного режима, заключила Позднякова.

Ранее синоптик спрогнозировала, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября.