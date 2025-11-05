Московские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена»

Московские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

© Mos.ru

Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Лучшими стали 25 учеников из 8-10-х классов. Еще 86 москвичей получили дипломы призеров. Поздравляю ребят с таким прекрасным результатом! Желаю, чтобы и дальше учеба приносила удовольствие, любопытство и гордость за свои знания», — написал Мэр Москвы.

Соревнования проходили с 1 по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». Школьники решали интеллектуальные задачи и кейсы партнеров конкурса, участвовали в различных образовательных программах и мастер-классах.

Чтобы попасть в финал, ребятам нужно было пройти три онлайн-этапа и очный полуфинал. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы многие задания были посвящены памяти поколений.

Москву в «Артеке» представляли 111 финалистов. По итогам конкурса столичная команда вошла в число лучших. Финалисты получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и до миллиона рублей на образование и стартапы. Их педагогам-наставникам вручат денежные призы и предоставят возможность пройти образовательную программу.

Самый масштабный детский конкурс страны «Большая перемена» проводится с 2020 года. В нем участвуют миллионы школьников и студентов колледжей со всей России.