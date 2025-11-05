Собянин поздравил московских школьников с победой в конкурсе «Большая перемена»

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max поздравил московских школьников с победой на Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

«Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Лучшими стали 25 учеников из 8–10 классов. Еще 86 москвичей получили дипломы призеров. Поздравляю ребят с таким прекрасным результатом! Желаю, чтобы и дальше учеба приносила удовольствие, любопытство и гордость за свои знания», – написал Собянин.

Он отметил, что соревнования проходили с 1 по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». Школьники решали интеллектуальные задачи и кейсы партнеров конкурса, участвовали в различных образовательных программах и мастер-классах. Чтобы попасть в финал, ребятам нужно было пройти три онлайн-этапа и очный полуфинал. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы многие задания были посвящены памяти поколений.

«Москву в «Артеке» представляли 111 финалистов, и по итогам конкурса столичная команда вошла в число лучших. Финалисты получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и до 1 млн руб. на образование и стартапы. Их педагоги-наставники – денежные призы и возможность пройти образовательную программу. Самый масштабный детский конкурс страны «Большая перемена» проводится с 2020 года. В нем участвуют миллионы школьников и студентов колледжей со всей России», – заключил Собянин.