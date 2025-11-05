Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, когда район Гольяново получит станцию метро.

Загруженная станция метро «Щелковская» менее чем через три года перестанет быть конечной на Арбатско-Покровской линии метро. Синюю ветку продлят до Гольянова, а в этом восточном районе появится одноименная станция. Сдать ее, по словам Сергея Собянина, обещают к сентябрю 2028 года.

— Гольяново наконец-то получит свою домашнюю долгожданную станцию метро, — мэр акцентировал внимание, что решение о продлении синей линии подземки было принято по просьбам горожан.

В результате более 160 тысяч жителей района смогут тратить вдвое меньше времени на поездки по городу.

Первый тоннель начал прокладывать механизированный комплекс, или щит, как его называют строители, «Галина». Старт в котловане дал Сергей Собянин, нажав символическую кнопку. Мэр также сказал заветное «Поехали!», и «Галина» начала свой путь.

— На ее сборку ушло порядка трех недель. Две бригады монтировали все части многотонной машины, пройти которой под землей предстоит 1,68 километра, — рассказал гидравлик Валерий Павликов.

— Щит надежный, доказал свою эффективную работу на других направлениях, прокладывая перегоны на Сокольнической, Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиях, — подхватил в свою очередь машинист механизированного комплекса Евгений Иволгин.

Так что важную миссию «Галина» обещает выполнить достойно. Как и другой щит, который доставят на площадку в феврале. Следующая машина зимой начнет проходить правый тоннель.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вестибюли «Гольяново» оформят в футуристическом стиле с применением четких геометричных форм и сделают удобными для всех категорий пассажиров. Дизайн интерьеров новой станции планируется посвятить космической тематике, а главным отделочным материалом будет российский металл высокого качества.