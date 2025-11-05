Схема прохода к поездам на Ленинградском вокзале изменится с 13 ноября

С 13 ноября на Ленинградском вокзале из-за ремонта временно изменится схема прохода к поездам и выходам в город для прибывающих пассажиров. Вход в метро будет также временно ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

В ведомстве добавили, что на время проведения работ для доступа к платформам дальнего следования будут установлены два павильона: один — со стороны проезда Комсомольской площади, а другой — со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро «Комсомольская».

— Все поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но маршрут к поездам дальнего следования и «Сапсанам» изменится. Просим приезжать на вокзал заблаговременно. Самое комфортное ожидание — в поезде: посадка начинается за 40 минут до отправления, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в Подмосковье расширили список льготных категорий граждан, которые смогут бесплатно пользоваться пригородными маршрутами. Теперь бесплатный проезд доступен на линиях проекта «Москва — область» и других смежных маршрутах.