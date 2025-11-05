Москвичей предупредили об аномальной погоде 8 и 9 ноября

Аномально теплая для ноября погода ждет москвичей в выходные, 8 и 9 ноября. Температура превысит норму на пять градусов.

Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс пяти градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы. В субботу облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, — сообщила она.

По словам Поздняковой, воздух в Москве прогреется до плюс 8–10 градусов, а в области — от 5 до 10 градусов тепла.

Она отметила, что в воскресенье москвичей ожидает аналогичная погода. Однако во второй декаде ноября ночные температуры станут отрицательными, а вероятность осадков увеличится, передает РИА Новости.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также сообщил, что теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до начала следующей недели. По его словам, понижение температуры воздуха произойдет уже 11 ноября. В этот же день выпадет первый снег.