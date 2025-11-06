Гости выставки Русского музея на ВДНХ могут посетить экскурсию о советской Москве

7 ноября на ВДНХ состоится бесплатная тематическая экскурсия «Москва советская», приуроченная ко дню Октябрьской революции. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

© Вечерняя Москва

— Ко дню Октябрьской революции приурочена экскурсия по выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ, посвященная отражению в изобразительном искусстве событий октября 1917 года и постреволюционным преображениям столицы, — добавили организаторы.

Тему мероприятия помогут раскрыть легендарные произведения, среди которых — «Вождь, учитель и друг (И. В. Сталин в президиуме II Съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года)» Григория Шегаля, «Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим на Ходынке в Москве» Исаака Бродского и многие другие работы.

Экскурсия начнется в 17:00. Вход бесплатный, уточнили в агентстве городских новостей «Москва».

В павильоне № 1 на ВДНХ также проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве». Среди экспонатов представлена уникальная картина французского художника Жерара Делабарта «Ледяные горы на Неглинке во время Масленой недели», написанная в 1790-х годах.