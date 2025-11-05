Туманы в Москве продлятся почти всю неделю

Жителей Москвы утром 5 ноября встретил густой туман. В некоторых районах столицы видимость упала до 70 метров. Москвичи жаловались, что из окон почти не было видно соседних домов. В других районах ситуация сложилась чуть лучше — до 200 метров, но на дорогах все равно было сложно. При этом, сообщили метеорологи в беседе с RT, пелена надолго задержится в столице.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, такая погода сохранится до конца недели.

«Теплая погода, которая сейчас установилась в средней полосе европейской части России, предполагает, что в ночные часы довольно часто будут наблюдаться туманы», — пояснил синоптик.

Он отметил, что днем температура поднимется до плюс 8-10 градусов, ночью опустится до плюс 3-6 градусов. Из-за интенсивного испарения влаги утренние туманы станут почти ежедневными.

По прогнозу Шувалова, изменения начнутся ближе к воскресенью, 9 ноября.

«В эти дни уже пройдут дожди. Не исключено понижение температуры до отрицательных значений в понедельник вечером», — добавил он.

