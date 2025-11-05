Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Свиблово»

В столице открыли новое здание школы «Свиблово» для 8–11-х классов. Его контур получился нестандартным, но эргономичным, так как строили объект на сложном по участке.

© Mos.ru

Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

«Грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения для учеников и педагогов. В школе 22 учебных кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации», — рассказал Мэр Москвы.

Особенность нового здания — большое хорошо освещенное пространство для проведения мероприятий. На территории рядом со школой оборудовали физкультурно-спортивную зону, места для отдыха и прогулок.

В новом здании в основном будут учиться ребята из других корпусов школы «Свиблово».

Новое здание школы «Свиблово»

Строительство нового здания школы «Свиблово» (проезд Русанова, дом 23/2) началось в сентябре 2023 года. Финансирование осуществлялось за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Пятиэтажное здание площадью свыше 11 тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. Фасад выполнен в современном лаконичном стиле. В отделке использовали керамогранитную плитку спокойных серых оттенков. Применили также мелкоформатные штучные элементы, имитирующие кирпичную кладку, что придает зданию выразительность и текстурную глубину.

В школе создали комфортные и безопасные условия, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовали 13 универсальных и девять специализированных учебных кабинетов, а также медицинский блок и обеденный зал. Найти нужные кабинеты и помещения поможет понятная навигация, оформленная в едином стиле.

Территорию школы благоустроили с особым вниманием к функциональности и безопасности. Физкультурно-спортивная зона включает в себя круговую беговую дорожку длиной 200 метров, совмещенную с зоной разбега для прыжков в длину и метанием мяча, яму для прыжков в длину, универсальную площадку, площадку для сдачи нормативов ГТО, воркаут-зону и пространство для игры в настольный теннис.

Площадь озеленения территории превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Здесь высадили клены, лиственницы, гортензии и другие декоративные растения.

Новый корпус школы «Свиблово» в проезде Русанова принял первых учеников 5 ноября этого года. В основном это ребята, ранее учившиеся в других корпусах школы.

Учебный процесс

В новом здании организовано обучение по естественно-научному, технологическому, социально-экономическому и гуманитарному профилям. С седьмого класса ребята углубленно изучают математику, информатику, иностранный язык, химию, биологию и русский язык в рамках городских образовательных проектов «Математическая вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Естественно-научная вертикаль».

В 10–11 классах проводится обучение по технологическому, социально-экономическому, гуманитарному, естественно-научному и универсальному профилям. Реализуются проекты предпрофессионального образования «Предпринимательский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе», «ИТ-класс в московской школе». В следующем учебном году школа планирует присоединиться к проекту «Медицинский класс в московской школе».

С целью подготовки учащихся к осознанному выбору профессии школа активно сотрудничает с московскими вузами и колледжами. Среди них Московский педагогический государственный университет, Московский городской педагогический университет, Российский университет транспорта, Московский технический университет связи и информатики, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Российский технологический университет, Российский государственный социальный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный лингвистический университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Московский физико-технический институт, а также Первый московский образовательный комплекс, политехнический колледж имени П.А. Овчинникова, Московский колледж архитектуры и градостроительства, колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина, колледж сферы услуг № 10 и другие учебные заведения.

Кроме того, в числе партнеров школы — АО «Московский завод тепловой автоматики», технопарки Российского государственного социального университета и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, «Калибр», «Кулибин-Про» и «Техноград», ресурсный центр «Мосволонтер», телеканалы, федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», экоцентр «Яуза» и другие организации и учреждения.

В системе дополнительного образования действуют программы различных направлений. Общий охват учащихся дополнительным образованием составляет 98 процентов.

В школьный план включены занятия по модулям курса «Основы безопасности и защиты Родины», в том числе с использованием интерактивного лазерного тира. Учащиеся также смогут освоить навыки по оказанию первой медицинской помощи и азы сестринского дела.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию школьники смогут изучать черчение, 3D-моделирование, схемотехнику и программирование, робототехнику и беспилотные летательные аппараты, а также аддитивные технологии (с использованием 3D-принтеров и сканеров). В робоклассе будет проходить подготовка школьных команд к участию в мероприятиях городского проекта «Робототехника».

Школа «Свиблово»

В состав школы «Свиблово» входит семь школьных и 10 дошкольных зданий, расположенных на улицах Седова, Амундсена, Ивовой, Снежной, а также в проездах Русанова, Серебрякова, 1-м Ботаническом и Тенистом.

В школе обучаются 5911 детей, в том числе 4332 школьника и 1579 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 591 сотрудника, среди них 219 учителей, 109 воспитателей и 122 иных педагогических работника.

По итогам 2024/2025 учебного года школа стала лауреатом гранта Мэра Москвы третьей степени.

В минувшем учебном году школа выпустила 206 одиннадцатиклассников. Из них 34 человека (16,5 процента от числа выпускников) награждены федеральной и 22 человека московской медалями за особые успехи в учебе. По итогам единого государственного экзамена 81 выпускник (39 процентов от общего числа) получил более 220 баллов по трем предметам, из них 32 человека — более 250 баллов. Девять выпускников набрали 100 баллов по литературе, химии, русскому языку и информатике.

В 2024/2025 учебном году 132 ученика также получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 15 учащихся стали победителями и призерами регионального этапа, а семь — победителями и призерами Московской олимпиады школьников.

Школа «Свиблово» — участник городского проекта «Профессиональное обучение без границ». В 2024/2025 учебном году востребованные профессии получили 387 девятиклассников. Более 50 процентов выпускников девятых классов продолжили обучение в колледжах Москвы.

В школе действует школьный спортивный клуб «Свиблово». Кроме того, общеобразовательное учреждение активно взаимодействует с футбольным клубом «Родина», а также второй год подряд принимает участие во Всероссийском образовательно-спортивном проекте «Самбо в школу». 17 учеников завоевали золотые, серебряные и бронзовые награды в открытом турнире по самбо «Путь к победе» и на соревнованиях Х комплексного образовательного проекта «Москва — Крым — территория талантов».

Учащиеся школы принимают участие в сдаче норм ГТО. 826 человек получили золотые, серебряные и бронзовые знаки.

Помимо этого, развиваются творческие объединения — киноклуб «Целлулоид», театральные студии «Синяя птица» и «Фантазеры», школьный туристско-краеведческий клуб «СВ-поиск». Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: здесь действует школьный военно-патриотический клуб «Свиблово» и организована активная волонтерская деятельность.

С 2011 года в Москве построили 695 объектов образования, включая 475 детских садов и 220 школ, в том числе с дошкольными группами. Из них 340 объектов возвели за счет городского бюджета, 355 объектов — на внебюджетные средства.