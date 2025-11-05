Собянин: Открылось новое здание школы «Свиблово» для 8–11 классов

Новое здание школы «Свиблово» для 8–11 классов открылось на северо-востоке столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Открыли новое здание школы «Свиблово» для 8–11 классов. Его строили на сложном по геометрии участке, поэтому контур здания получился нестандартным, но эргономичным. Грамотная конфигурация позволила разместить все необходимые помещения для учеников и педагогов. В школе 22 кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортзал и просторные рекреации», – говорится в сообщении. Мэр отметил, что особенностью школы является большое многосветное пространство для проведения мероприятий. «На территории сделали благоустройство, физкультурно-спортивную зону, места для отдыха и прогулок. В новое здание перейдут в основном ребята из других корпусов школы «Свиблово», – добавил Собянин.