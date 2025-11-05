В Москву придет зима

Метеорологическая зима может наступить в столице во второй половине ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Официальная метеорологическая зима может наступить где-то в середине ноября. Температура должна быть слабо отрицательная: днем — плюс 3, а ночью — минус 4. Все модели говорят о том, что вторая половина ноября будет похожа на зимний вариант погоды», — отметила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября. Вскоре ожидается переход средней температуры от ноля к отрицательным значениям, что будет указывать на начало метеозимы.