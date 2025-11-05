Музей Победы пригласит на «Елку Победы»

Музей Победы пригласит юных гостей на «Ёлку Победы». Интерактивная игра пройдет в музее на Поклонной горе с 20 декабря 2025 по 9 января 2026 года. На протяжении многих лет эта музейная программа считается лучшим новогодним представлением Москвы.

Ребятам от 6 до 13 лет предстоит увлекательное командное путешествие по новой грандиозной экспозиции «Путь к Победе». Детей ждут приключения в исторических декорациях и диорамах, костюмированные персонажи, захватывающий лазер-таг, секретные шифры и головоломки. Во время 1,5-часовой игры юные участники программы перенесутся в события героического прошлого нашей страны.

— По сюжету Снегурочка случайно попадает в ловушку старой военной кинопленки. Мальчишкам и девчонкам, пришедшим на новогодний праздник в Музей Победы, предстоит отправиться в прошлое и помочь ей вернуться. Ребят ждет опасный путь от сурового декабря 1941 года до победного мая 1945 года. Чтобы пройти его, они должны проявить те самые качества, которые помогли нашему народу одержать Победу: храбрость, честность, справедливость, доброту, надежность, верность, — отметили в Музее Победы.

Юные участники программы должны будут кадр за кадром восстановить архивную пленку, чтобы вернуть Снегурочку. За время игры ребята познакомятся с отважными героями прошлого, преодолеют многочисленные препятствия и вражеские ловушки и в финале зажгут Елку Победы.

В конце программы каждый юный гость получит новогодний тематический подарок от учреждения.