Сервис "Моспитомец" на mos.ru поможет животным из приютов обрести семью

Еще больше животных из приютов смогут обрести семьи при помощи столичного сервиса "Моспитомец", сообщила замдиректора департамента системы государственных услуг департамента информационных технологий Москвы Ирина Томсинова.

"Выбрать себе кошку или собаку можно по анкете – в ней есть вся актуальная информация о животном. А когда выбор сделан – записаться в приют на встречу со своим будущим питомцем можно здесь же, в сервисе", – цитирует ее Агентство "Москва".

Томсинова добавила, что новые владельцы животного получат все нужные инструкции по его адаптации и уходу за ним. Кроме того, каталог собак и кошек в сервисе будет регулярно пополняться, чтобы любой желающий мог найти себе нового друга.

"Моспитомец" доступен на mos.ru, там представлено свыше тысячи анкет животных из разных приютов. У пользователей есть возможность применить фильтры по типу питомца, полу, возрасту, размеру, длине шерсти и окрасу. Здесь же можно пройти тест, чтобы узнать свои предпочтения. Кроме прочего, на странице животного приведены его фотографии, описание внешности и характера, контакты приюта.

Ранее сообщалось, что столичные онлайн-сервисы помогают подготовить питомца к холодному сезону. На городском портале можно найти ближайшую от дома городскую ветеринарную клинику и записаться туда на прием. Онлайн-сервисы позволяют просматривать амбулаторные карты животных, получать рекомендации по уходу и питанию. Есть возможность вызвать ветеринара на дом.